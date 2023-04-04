Эксклюзив 04 апреля 2023, 10:17 «Зелень начнет зацветать». Синоптик дал прогноз москвичам на конец недели Синоптик Шувалов: серьезных холодов в Москве больше не будет piqsels

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Жителей Москвы и Московской области на текущей неделе ждет теплая погода, серьезных холодов больше не предвидится. Об этом в беседе с «360» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам метеоролога, ночные температуры еще будут опускаться до отрицательных значений. Днем столбики термометров будут подниматься до +10 градусов и выше.

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«Европейскую территорию будут посещать антициклоны северо-запада и Скандинавии, что гарантирует обилие солнечного света и отсутствие осадков», — сказал он.

Шувалов отметил, что погода будет радовать солнцем. При этом температура воздуха будет выше нормы примерно на три-четыре градуса.

«Я думаю, что к концу недели зелень начнет зацветать», — отметил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам подождать со сменой зимней резины на летнюю на автомобиле. По его словам «переобувать» авто стоит после 10 апреля.