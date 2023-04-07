Экология 07 апреля 2023, 05:04 Москвичам пообещали майскую погоду на следующей неделе Синоптик Вильфанд: в Москве ожидается майская погода Unsplash

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Жителей и гостей столицы ждет на следующей неделе майская погода. Воздух прогреется до +16…+18 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Москве в середине следующей недели будет майская погода. Температура ожидается на четыре или шесть градусов выше нормы. Уже в воскресенье прогнозируется до 13-14 градусов тепла, в понедельник — до 13-16 градусов тепла, а во вторник и среду — уже даже до 18 плюс градусов», — отметил он.

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По словам Вильфанда в конце недели погода будет не такой теплой из-за прохладного воздуха, но будет солнечно.

В пятницу ожидается понижение температуры до семи градусов в течение дня.

В Подмосковье парки уже начали подготавливать к лету. Приводят в порядок парковки, подъезды и газоны. Также будут очищены системы видеонаблюдения и оповещения, тротуары, детские площадки, фонарные столбы и скульптуры. Мертвые и упавшие деревья в парках и лесных массивах также будут удалены, а пни спилены и вывезены.