Москвичам разъяснили, как рабочие пропуска будут действовать в мае

Все ранее оформленные рабочие пропуска будут действительны до 4 мая. А вот после этой даты разрешение нужно будет продлить. Сделать это можно в любой день до 4 числа.

Сервис для продления рабочего пропуска откроется 29 апреля на портале mos.ru. Продлить пропуск можно будет в упрощенном режиме.

«Если вы планируете ездить на работу с 5 по 11 мая, необходимо будет продлить цифровой пропуск», — сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Документы для разовых поездок будут оформляться, как и раньше. Получить QR-код перед посещением медучреждения можно без ограничений, а для личных целей — два раза в неделю. Еще ограничения не распространяются на волонтерские разрешения.

Мэр столицы 28 апреля подписал указ о продлении режима самоизоляции до 11 мая. В этот же день президент Владимир Путин объявил нерабочим период до 11 числа. В это время жители Москвы должны соблюдать самоизоляцию и не выходить на улицу лишний раз.

Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получить электронный пропуск. Без QR-кода можно выносить мусор, ходить в магазин, аптеку или на прогулку с домашним питомцем.