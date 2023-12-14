14 декабря 2023, 11:16
Москвичам покажут необычные новогодние елки на выставке в усадьбе «Кусково»
Необычные новогодние елки покажут на выставке в Кускове в Москве с 15 декабря
Выставка «Хрустальный хоровод» пройдет в воксале Большой каменной оранжереи усадьбы Кусково в Москве с 15 декабря до 21 января. На ней покажут самые необычные новогодние елки. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
На выставке продемонстрируют работы художников из Санкт-Петербурга и Москвы. Посетители увидят ели из геометрических фигур, елки с прозрачными ветвями и даже в виде селедки под шубой, а также множество других оригинальных композиций.
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«На выставке можно будет больше узнать о том, как развивается стеклоделие, увидеть художественные особенности авторских произведений», — добавили в пресс-службе столичного департамента культуры.
«Хрустальный хоровод» продолжит традицию цикла ежегодных выставок «Авторские елки в Кускове».
Усадьба Кусково заняла третье место в конкурсе лучших площадок фестиваля «Усадьбы Москвы». Москвичи выбирали из 15 вариантов.
Ранее в столице стартовала благотворительная акция «Добрая елка». Москвичи смогут подарить новогоднее чудо детям, нуждающимся в заботе: оставшимся без родительского попечения, с проблемами здоровья или из малообеспеченных семей.
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