Москва 27 ноября 2023, 10:53 Итоги голосования за лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы» подвели в столице Жители столицы выбрали лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы» Сайт мэра и правительства Москвы

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Пользователи «Активного гражданина» при помощи голосования выбрали лучшие площадки первого городского фестиваля «Усадьбы Москвы». Он прошел с 1 июля по 30 сентября, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Больше 190 тысяч человек выбрали из предложенных 15 вариантов наиболее интересную площадку.

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Первое место досталось музею-заповеднику «Царицыно». На фестивале гости смогли познакомиться с работами архитектора Василия Баженова, побывать на обзорной экскурсии и лекции. Также организаторы предложили игру в крокет и пикник «Императорская трапеза».

Второе место занял музей-заповедник «Коломенское» с фруктовыми садами и литературными чтениями.

Третье место участники голосования отдали усадьбе Кусково. Там 1 июля стартовал фестиваль. Посетителям представили иммерсивные спектакли, мастер-классы по игре в крокет, а также провели лекцию по истории усадьбы и пикник на набережной.

В Москве с начала сентября стартовал также новый сезон олимпиады для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы». На него подали уже более 100 тысяч заявок.