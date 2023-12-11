Общество 11 декабря 2023, 11:34 Акция «Добрая елка» стартовала в Москве Мэр Москвы Собянин рассказал о благотворительной акции «Добрая елка» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Благотворительная акция «Добрая елка» стартовала в Москве. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города пригласил москвичей подарить новогоднее чудо детям, нуждающимся в заботе: оставшихся без родительского попечения, с проблемами здоровья или из малообспеченных семей. Их пожелания можно найти на официальном ресурсе мероприятия и на новогодних шарах, которые повесили на праздничных елях в посещаемых уголках столицы.

Реклама

«Мечты у ребят очень простые, но все — самые заветные. Например, в прошлом году Слава Белков получил развивающий конструктор, а Тимофею Гусеву подарили экскурсию в „Союзмультфильм“», — рассказал мэр.

Для участия в акции достаточно выбрать одно из пожеланий и заполнить форму на сайте. После этого нужно связаться с оператором call-центра для подтверждения участия и согласования даты вручения подарка.

Акция «Добрая елка» будет идти до 29 февраля.

Благотворительную программу в честь Нового года также разработала Федерация бокса России. Фестиваль «Рождественская сказка» с мастер-классами и концертами пройдет в Подмосковье с 29 декабря по 8 января.