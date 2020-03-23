Москвичам могут запретить ремонты на время коронавируса

Москвичам собираются запретить вести ремонт, пока действуют ограничения из-за коронавируса. Люди, которые перешли на удаленную работу, не могут трудиться из-за шума и жалуются в соцсетях.

«Сейчас идут более серьезные ограничения, и перебиться без ремонта в течение месяца можно. Должны быть действия по предотвращению шума в доме. И так не слишком приятно жить, не выходя из дома, а когда еще мешают на компьютере работать удаленно — это уже тема. Нужно обратиться в правительство Москвы, чтобы немедленно внесли поправки в закон о тишине», — сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

По ее словам, если изменения внесут формально период карантина приравняют к правилам выходного дня. Она подчеркнула, что здоровье должно быть на первом месте.

Сейчас все, прибывающие в Москву из неблагополучных по коронавирусу стран, должны проходить 14-дневный период самоизоляции. На это время сотрудники могут перейти на удаленную работу или попросить больничный. Кроме того, сейчас по домам работают и сотрудники отдельных компаний. На самоизоляцию отправили пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.

По последним данным, в России 438 заболевших COVID-19. Больше всего случаев в Москве.