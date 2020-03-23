Как пережить карантин? Советы психологов

Следующие советы от психолога — для всех, кто сейчас заражен COVID-19 или вынужденно находится на обязательном карантине.

1. Нужно относиться к болезни как к испытанию, не более. Сейчас от вас требуется стойкость и мужество, уверен врач.

2. Необходимо четко следовать рекомендациям врачей и помогать своему организму справляться с инфекцией.

3. Если вы оказались заперты на карантине, нужно попробовать отказаться от информационного потока или хотя бы по возможности «фильтровать» количество поступающей информации.

4. Не нужно поддаваться унынию и негативным состояниям. Настройте себя на лучшее и попробуйте позитивно относиться к жизни.

Ранее психологи рассказывали, как провести время с пользой. К примеру, можно заняться тем, что всегда откладывал, а по вечерам устраивать онлайн-встречи с друзьями и созваниваться по видеосвязи.

Также эксперты поделились, кто больше всего подвержен панике из-за коронавируса.