    23 марта 2020, 13:38

    Как пережить карантин? Советы психологов

    Эля Данилюк

    Врачи по всему миру начали составлять специальные памятки и рекомендации для тех, кого коронавирус коснулся буквально, а не только ограничениями перелетов и очередями в магазинах. РИА «Новости» пообщалось с психологом из МГУ Мадрудином Магомед-Эминовым.
    Как пережить карантин? Советы психологов

    Следующие советы от психолога — для всех, кто сейчас заражен COVID-19 или вынужденно находится на обязательном карантине.

    1. Нужно относиться к болезни как к испытанию, не более. Сейчас от вас требуется стойкость и мужество, уверен врач.

    2. Необходимо четко следовать рекомендациям врачей и помогать своему организму справляться с инфекцией.

    3. Если вы оказались заперты на карантине, нужно попробовать отказаться от информационного потока или хотя бы по возможности «фильтровать» количество поступающей информации.

    4. Не нужно поддаваться унынию и негативным состояниям. Настройте себя на лучшее и попробуйте позитивно относиться к жизни.

    Ранее психологи рассказывали, как провести время с пользой. К примеру, можно заняться тем, что всегда откладывал, а по вечерам устраивать онлайн-встречи с друзьями и созваниваться по видеосвязи.

    Также эксперты поделились, кто больше всего подвержен панике из-за коронавируса.