Москвич получил бесплатно новый комплект шин. Он стал победителем в розыгрыше

Житель Москвы Александр Мирзабекян решил сэкономить на зимней резине, выбрал ту, что подешевле и меньшего радиуса, — и в итоге пожалел. Проблемы начались сразу. Зато неприятная история помогла Александру победить в розыгрыше летней резины. Подробности узнавал корреспондент «360».

«У меня на скорости стал бить руль, возвращаюсь я в этот шиномонтаж обратно, говорю — так и так, руль на скорости ходуном ходит. Они говорят — не вопрос, сейчас все сделаем. Так у тебя вот грыжа на переднем колесе. Начинают мне его откручивать и ломают мне секретку», — рассказывает Александр Мирзабекян.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге вместо экономии у Александра лишние расходы на новую секретку, шиномонтаж и резину. Так что на этот раз он уже выбрал «Мишлен» и официальный сервис. Эта история не только огорчила Александра, но и помогла победить в розыгрыше летней резины — нужно было всего лишь записать видеоотзыв.

Источник фото: телеканал «360»

Конкурс был организован сетью шинных центров «КОЛЕСО.РУ» совместно с компанией «Мишлен», чтобы получить обратную связь от водителей.

«Компания „Мишлен“ уделяет внимание безопасности и комфорту передвижения. Разрабатывает шины, опираясь на достижения науки и спорта. Но для нас также очень важно слышать мнение наших потребителей. И участники данного мероприятия поделились с нами своими отзывами», — сказала представитель компании «Мишлен» Регина Латыпова.

Источник фото: телеканал «360»

Приз сразу пошел в дело — поменяли здесь же, так что домой Александр ехал уже на новой резине.

«Компания „КОЛЕСО.РУ“ — это не просто шинные сервисные центры, а сервисы полноценного обслуживания автомобилей. Туда можно обратиться практически со всеми проблемами, связанными с ремонтом и с обслуживанием этих машин», — отметил директор шинного центра «КОЛЕСО.РУ» Станислав Акишин.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один подарок — сезонное хранение шин. Все участники конкурса могут бесплатно оставить свою зимнюю резину на срок до восьми месяцев.