МВД предложило сделать техосмотр для легковых автомобилей необязательным

Владельцам легковых автомобилей могут разрешить проходить техосмотр по желанию, а не в обязательном порядке. Предложение об этом подготовили в МВД РФ.

При этом инициатива не коснется такси, грузовиков, автобусов и автомобилей предприятий и организаций, заявил РИА «Новости» глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Поправки предлагается внести в федеральные законы «О техническом осмотре» и «О безопасности дорожного движения». По словам Черникова, изменения позволят Госавтоинспекции сосредоточить внимание на техосмотрах автобусов и такси. Ведь чаще всего именно техническая неисправность становится одной из причин ДТП при оказании услуг по перевозке пассажиров и грузов, заметил он.

По мнению главы ведомства, ответственные автолюбители должны проходить техосмотр добровольно, потому что они заинтересованы в исправности своего транспорта.

На сегодняшний день, по его словам, много водителей оплачивает техосмотр только для того, чтобы оформить полис ОСАГО. А на деле машина не проходит реальную диагностику.

Ранее стало известно, что уже с 22 августа россиянам могут разрешить оформлять ОСАГО без диагностической карты техосмотра.