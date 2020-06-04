Москва ввела цифровой пропуск для МФЦ

В Москве появился новый тип пропусков — для посещения МФЦ. Он действует один календарный день, в течение недели можно оформлять неограниченное число таких разрешений.

«Для передвижения по территории города Москвы с использованием любых видов транспорта в целях получения государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели», — говорится в указе Сергея Собянина, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.

Для оформления пропуска на посещение МФЦ нужно будет указать имя и фамилию, данные паспорта, дату рождения, контактный номер телефона, адрес электронной почты, номер машины или номер транспортной карты, название филиала и маршрут передвижения.

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