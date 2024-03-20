Общество 20 марта 2024, 17:00 Московский зоопарк показал мешающую Катюше поспать днем Диндин Панда Катюша из Московского зоопарка не смогла поспать из-за матери Диндин

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Панда Диндин не дала поспать дочке Катюше. Новый видеоролик с семейством панд опубликовала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На опубликованных кадрах Диндин не дает маленькой Катюше лечь спать. Медведица ловит лапами резвого детеныша, который изо всех сил стремится взобраться на деревянную площадку.

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«Удерживает энергичную дочурку», — прокомментировала Акулова.

Недавно панда Катюша впервые «поссорилась» со своей мамой Диндин из-за влетевшей в вольер птички. Родительница не пустила медвежонка с ней поиграть, удержав дочь за хвостик.

По мере взросления Катюша стала показывать характер. В начале февраля она отказалась переходить в большой вольер.

До этого Акулова порадовала подписчиков роликом, на котором юная панда хулиганила в листьях бамбука. Она даже попробовала на зуб футболки работников зоопарка.