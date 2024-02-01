Общество 01 февраля 2024, 11:55 «Настроение хулиганить». Московский зоопарк показал, как панда Катюша резвится в листьях бамбука Московский зоопарк показал видео, как панда Катюша хулиганит в листьях бамбука

Читать 360tv в

В Сети появилось новое видео с пандой Катюшей из Московского зоопарка, которая резвится в листьях бамбука. Кадрами из вольера поделилась директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео маленькая панда перекатывается с боку на бок и жует листья любимого растения.

Реклама

«Настроение хулиганить», — отметила Акулова.

Маленькая панда стала совсем взрослой и исследует окружающий мир всеми доступными способами. Она даже попробовала на зуб футболки работников зоопарка.

Фото: Telegram-канал Светланы Акуловой

«Взрослеет, знакомится с миром», — отметили подписчики канала.

Некоторые москвичи похвастались в комментариях картами «Тройка» со всеобщей любимицей. Специальный тираж с изображением панды Катюши на этой неделе выпустил столичный дептранс. Всего в продаже появилось три разных варианта карт.