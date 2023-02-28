Эксклюзив 28 февраля 2023, 12:53 Московский суд оштрафовал владельца «Википедии» Суд в Москве оштрафовал владельца «Википедии» на два миллиона рублей

Читать 360tv в

Мировой судья участка № 422 Таганского района города Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на два миллиона рублей за отказ удалить с сайта «Википедия» три статьи о российских воинских частях.

Суд признал Wikimedia Foundation виновной по статье 13.41 КоАП «Неудаление запрещенной информации».

Реклама

ТАСС уточнил, что причиной решения стал отказ руководства «Википедии» удалить информацию о 92-й ракетной бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде и 74-й гвардейской мотострелковой бригаде Вооруженных сил России.

Реклама

В декабре 2022 года министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что в первом квартале 2023 года появится портал «Знание», который станет отечественным аналогом «Википедии».

Публицист Иван Новоселов объяснял «360», что запуск онлайн-энциклопедии «Знание» поможет россиянам получать доступ к правдивой информации.