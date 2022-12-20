Эксклюзив 20 декабря 2022, 19:17 Российский аналог «Википедии» — доступ к правде и способ оградиться от проукраинских диванных экспертов Публицист Новоселов: российский аналог «Википедии» даст доступ к правдивой информации Unsplash

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Запад продолжает попытки очернить Россию и ее вооруженные силы, но замалчивая многочисленные военные преступления Украины. В свете этого особенно важна идея создать российский аналог «Википедии», в которой царят проукраинские «диванные эксперты», — онлайн-энциклопедию «Знание». Такое мнение в колонке для «360» высказал публицист Иван Новоселов.

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Далее — прямая речь.

Спонсируемое Соединенными Штатами Америки радио «Свобода»* недавно опубликовало статью с заголовком «Россия снова наносит удар по украинской инфраструктуре» и проиллюстрировало ее фотографией последствий ударов ВСУ по Донецку. Это беспрецедентный уровень цинизма, однако он вполне соответствует принципам всемирной кампании по дезинформации, запущенной киевским режимом и его западными спонсорами.

Материал содержит обычную клевету против Вооруженных сил России, которые якобы планируют довести Украину до гуманитарной катастрофы. При этом не говорится ни слова о ежедневных атаках ВСУ на города Донбасса и других российских регионов, целью которых в основном выступают гражданские объекты. Так, вчера произошел второй за неделю обстрел больницы в Донецке, повлекший новые жертвы.

Российские военные наносят удары ракетами и беспилотниками по инфраструктуре двойного назначения, цель — затруднить снабжение и действия ВСУ, уничтожить оборонную промышленность противника. Удары никогда не направлены против гражданских объектов, а их разрушения обычно связаны с постоянными промахами и ошибками украинских систем ПВО/ПРО.

Это не первый и не последний случай, когда украинские военные преступления выдают за российские. Вооруженным силам России уже приписывали многочисленные постановочные расстрелы, а также реальные жестокие и безжалостные убийства граждан Украины, поддерживавших Россию. Все эти обвинения противоречат логике событий и обычному здравому смыслу.

Коллективный Запад и так называемые независимые международные институты верят представителям киевского режима на слово, «как джентльменам», однако, когда речь идет о военных преступлениях самой Украины, они игнорируют даже очевидные факты.

Помните обстрелы Запорожской АЭС? Ее до сих пор обстреливают. Россия строит защитный купол для предотвращения радиоактивного выброса, однако МАГАТЭ продолжает приписывать атаки «неизвестной стороне», а глобалистские СМИ прямо пишут, что станцию обстреливают российские военные.

При этом взрыв одной-единственной, предположительно, российской ракеты на достаточно безопасном расстоянии от Южно-Украинской АЭС вызвал бурю возмущения в западных СМИ. Ему уделили намного больше внимания, чем ежедневным атакам ВСУ на ЗАЭС.

Несмотря на наличие очевидных улик и полное отсутствие мотивов, западная пресса продолжает обвинять Россию во взрывах на «Северном потоке» и Крымском мосту, регулярно поднимают старые разоблаченные фейки про Бучу, Ирпень и так далее.

Даже решение «международного суда» по старому делу MH-17 показывает полную пристрастность. Все медийное влияние Запада идет на то, чтобы сгладить военные преступления киевского режима или обвинить в них Москву.

Более того, информация об ответственности России за многочисленные военные преступления в Украине размещена даже в «Википедии», которую весь мир до сих пор использует в качестве мировой энциклопедии. Российские опровержения удаляют из информационного поля. Даже в русскоязычном сегменте «Википедии» проукраинские диванные эксперты постоянно вносят правки с целью демонизации России.

В связи с этим особую важность приобретает инициатива по созданию суверенной онлайн-энциклопедии «Знание», о которой объявил министр цифрового развития Максут Шадаев. Было бы здорово запустить версии этой энциклопедии на английском, китайском, хинди, арабском и других языках мира, чтобы у партнеров и союзников Москвы был доступ к правдивой информации.

* СМИ, признанное в России иноагентом.