Технологии 20 декабря 2022, 13:44 Назван срок запуска российского аналога «Википедии» Министр цифрового развития Шадаев: аналог «Википедии» портал «Знание» запустят в 2023-м РИА «Новости»

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Запуск портала «Знание» — российского аналога «Википедии» — запланирован на первый квартал 2023 года. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал министр цифрового развития России Максут Шадаев.

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Он подчеркнул, что о запрете «Википедии» после запуска российского портала речи не идет. Но Минцифры добивается от поисковиков, чтобы при запросах пользователей ссылки на страницы «Знания» находились в приоритетной выдаче.

«Наша главная цель — иметь собственный портал — „Знание“. В нем сейчас уже подготовлено более 100 тысяч статей. Планируется, что портал будет запущен в начале 2023 года. Мы рекомендуем его к использованию вместо „Википедии“», — подчеркнул Шадаев.

Тестовая версия портала «Знание» уже доступна для пользователей. Чтобы стать автором статей, авторам нужно заполнить специальную анкету, указав персональные данные, должность и область научных интересов

С идеей замены «Википедии» на цифровую «Большую российскую энциклопедию» в 2019 году выступал президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку. Глава государства подчеркивал, что на новом портале должна появиться достоверная информация, переданная в хорошей форме.