Московский «ГлавClub» опечатали из-за нарушений антиковидных мер на концерте «Кровостока»

«Руководство клуба официально уведомлено <…> о временном запрете деятельности клуба и проведении опечатывания помещений клуба. 22 декабря 2020 года помещения клуба были опечатаны. Административные материалы направлены в Симоновский районный суд для приостановления деятельности клуба», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что руководство «ГлавClub» не рассадило зрителей в зале и не контролировало соблюдение антиковидных ограничений. Ведомство не получило сведений о состоянии вентиляции, работников клуба не осматривали на предмет болезни, а в помещениях не было санитайзеров.

Роспотребнадзор строго следит за выполнением антиковидных правил. Угроза штрафа и закрытия сейчас нависла над ГУМом и ТЦ «Охотный ряд», где инспекторы выявили нарушение мер по борьбе с пандемией коронавируса.