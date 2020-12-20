Концерт «Кровостока» принес проблемы московскому клубу. Теперь ему грозит закрытие

Московскому заведению «Главclub» грозит крупный штраф или приостановка деятельности до трех месяцев из-за нарушения зрителями масочного режима во время концерта группы «Кровосток». Об этом сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

Проверка концертной площадки на Орджоникидзе, 11, была организована в субботу, 19 декабря, во время концерта группы «Кровосток».

«В ходе обследования было установлено несоблюдение перчаточно-масочного режима у 50% посетителей концерта. Также были выявлены нарушения соблюдения требований социального дистанцирования», — сказал Ян Поповский.

Клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если во время концерта зрители заразятся коронавирусом, штраф могут увеличить до одного миллиона рублей или приостановить работу заведения до 90 суток по решению суда.

Накануне в Петербурге Роспотребнадзор закрыл девять баров за нарушение временного запрета работы по ночам. Протоколы составили и на посетителей заведений.