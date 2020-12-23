В столичном ГУМе нашли нарушение мер безопасности против коронавируса. Теперь администрации грозит миллионный штраф или закрытие на три месяца. Сейчас Роспотребнадзор строго следит за выполнением антиковидных правил, проводит рейды и наказывает нарушителей.

Во время одной из проверок торговых центров Москвы Роспотребнадзор выявил нарушения в главном торговом доме столицы. Государственный универсальный магазин оказался под угрозой штрафа в миллион рублей или 90 дней закрытия. В торговом доме не приняли достаточных мер безопасности ни в отношении средств индивидуальной защиты, ни в отношении социального дистанцирования.

С завидной периодичностью десятки людей, в том числе и знаменитостей, выкладывают фотографии из ГУМа — без масок и перчаток, в обнимку с друзьями и знакомыми.

Заядлые нарушители

С ТЦ «Охотный ряд» была похожая история, но туда уже приходили как минимум дважды и оба раза выявляли несоответствия требованиям безопасности. Два рейда Роспотребнадзор провел в торговом центре только в декабре. После первого административного протокола администрация выводов не сделала. За повторные нарушения «Охотному ряду» снова грозит миллионный штраф.

Причем в главных ТЦ Москвы нарушения одинаковые: у посетителей не проверяют средства индивидуальной защиты и не контролируют социальную дистанцию. В «Охотном ряду», как выяснили при проверке, возможности держаться на безопасном расстоянии просто не было.

В середине декабря в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы заявили, что нарушения нашлись и в ТЦ «Европейский», хотя Роспотребнадзор во время своих проверок ничего не заметил. При этом в администрации торгового центра с обвинениями ОАТИ не согласны и собираются подать в суд на ведомство.

Грозит наказание и руководству ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте. Новость о нарушениях в ТРЦ «Облака» на Ореховом бульваре оказалась не такой громкой, так как комплекс уступает предыдущим нарушителям в размерах. Однако наказание для всех одно: штраф и угроза временной остановки деятельности.

В сентябре 2020-го за несоблюдение предписаний Роспотребнадзора оштрафовали и второй крупнейший и один из наиболее престижных московских торговых домов — ЦУМ. Власти оштрафовали его на миллион рублей за безмасочных посетителей. До этого на огромные штрафы попали сети супермаркетов «Перекресток» и «Магнолия». Часть магазинов даже приостановила работу.