Столичные власти не отказались от планов установить в одном из центральных районов мегаполиса памятник Александру Невскому после истории с Лубянской площадью. Об этом РБК рассказал помощник президента России Александр Мединский.

«Есть в планах и памятник [Александру Невскому] в Москве. По поводу места установки пока единого мнения нет, [обсуждается] несколько вариантов», — приводит издание слова собеседника.

Мединский напомнил, что в этом году отмечается 800 лет со дня рождения Невского. По словам помощника президента, Российское военно-историческое общество собирается установить памятник князю в Тосно и на Чудском озере, где состоялось Ледовое побоище.

В феврале некоторые журналисты, блогеры и писатели предложили вернуть на Лубянскую площадь Москвы памятник главе ВЧК Феликсу Дзержинскому. Жителям столицы предложили проголосовать за этот памятник или за новый — Александру Невскому. Позже голосование отменили. В начале марта депутаты Мосгордумы обратились в комиссию по монументальному искусству городского парламента с предложением вернуть на площадь фонтан Джованни Витали, который находился там целый век с 1835 года.