РПЦ поддержала отмену голосования по памятнику на Лубянке

Московский патриархат вместе с православными активистами поддержали отмену голосования по установке памятника на Лубянке. Из-за него общество поделилось на почитателей Феликса Дзержинского и Александра Невского.

Об этом сообщило РИА «Новости». Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что этот опрос приводит к расколу общества, поэтому решение, которое приняли московские власти — верное.

«В подобных ситуациях Церковь всегда занимала и занимает евангельскую — миротворческую, объединяющую — позицию. Наше общество сегодня остро нуждается в единстве и объединяющих символах», — считает он.

Такого же мнения придерживаются и представители православного движения «Сорок Сороков». Раньше они агитировали за установку памятника Невскому, но теперь согласились с необходимостью завершить голосование и извинились.

«Та атмосфера ненависти, которая сопровождала это голосование, не ведет наш народ к единению… Просим прощения у наших оппонентов, если были грубы по отношению к ним, и, если кого-то обидели, тоже просим прощения», — сказали активисты.