Власти рассмотрят установку фонтана на Лубянке

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме рассмотрит обращение депутатов об установке фонтана работы Джованни Витали на Лубянке. Он находился там сто лет с 1835 года.

Обращение депутатов Мосгордумы поступили в комиссию. Дата заседания еще не названа. Председатель комиссии Игорь Воскресенский отметил, что вопрос реставрации и воссоздания фонтана — это не вопрос комиссии, поскольку это не строительство нового сооружения.

«Я не должен оценивать идею до тех пор, пока не поступило обращение и пока не прошло обсуждение в комиссии», — заключил он, сообщило РИА «Новости».

Депутат МГД Евгений Бунимович отметил, что обращение будет рассматриваться и, по его мнению, важно, что решение об архитектурном облике Лубянской площади будет оформлено официально. Бунимович заявил, что комиссия может поддержать установку фонтана, если все будет выполнено в рамках закона.

Ранее московский депутат Евгений Бунимович сообщил, что фракция «Яблоко» в Мосгордуме внесет в монументальную комиссию предложение восстановить фонтан работы Джованни Витали на Лубянской площади, который стоял там с 1835 по 1935 год.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на «Активном гражданине» и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, в каком пребывает сейчас. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади завершилось. В шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% — за Александра Невского.