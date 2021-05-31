Московская область вошла в топ-5 регионов по социально-экономическому развитию

Московская область заняла четвертое место в рейтинге социально-экономического развития субъектов России за прошлый год. Регион, по сравнению с 2019-м, остался на той же позиции.

Социально-экономическое положение ухудшилось практически во всех российских регионах, включая лидеров рейтинга — Москву и Санкт-Петербург. Они набрали более 80 баллов. Эксперты РИА «Новости», которые провели исследование, отметили, что на ухудшение повлияла пандемия коронавируса и неблагоприятная ситуация на сырьевых рынках.

На третьем месте, набрав более 74 баллов, расположился Ханты-Мансийский автономный округ. Московская область получила менее 71,5 балла и заняла в рейтинге четвертое место. Пятерку замкнул Татарстан с 69,2 балла.

Последние строчки заняли Тува и Еврейская автономная область. Они набрали 12 и 10 баллов соответственно.

Шесть регионов России улучшили свои баллы по сравнению с рейтингом 2019 года: Мурманская и Магаданская области, Ингушетия, республики Алтай, Ингушетия, Чукотка.

Рейтинг был составлен по многим критериям. Эксперты рассматривали масштаб экономики, показатели эффективности экономики, показатели бюджетной и социальной сфер.