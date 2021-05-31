Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Самая высокая средняя зарплата в России зафиксирована на Чукотке — 124,3 тысячи рублей, следом идет Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 109,6 тысячи рублей, а замыкает тройку лидеров Москва. В столице средняя зарплата равна 104,4 тысячи рублей.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные исследования Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Аналитики фонда в исследовании «Индекс социального благополучия регионов» по итогам I квартала текущего года соотносили средние зарплаты со стоимостью потребительской корзины.

ЯНАО находится на втором месте по уровню зарплаты, но по индексу он обошел Чукотку, и занял первое место в рейтинге. При средней зарплате в 109,6 тысячи рублей минимальный потребительский набор в регионе обходится в 21,1 тысячу рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе средняя заработная плата составила 76,3 тысячи рублей. Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Новосибирской области. Жители этого региона в среднем получают 40,6 тысячи рублей.

Чтобы самостоятельно накопить достаточно денег и в старости жить безбедно, россиянам нужно зарабатывать от 70 до 150 тысяч рублей в месяц, следует из данных исследования онлайн-сервиса по поиску работы и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка. На старость откладывают только 20% жителей России. Исследование провели в мае 2021 года. В нем приняли участие более пяти тысяч человек из всех регионов России.