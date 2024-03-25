25 марта 2024, 11:38
Москалькова назвала бесчеловечным теракт в Crocus City Hall
Москалькова: люди как никогда консолидированы после теракта в Crocus City Hall
Произошедшее в Crocus City Hall — бесчеловечный теракт. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. Ее процитировало РИА «Новости».
Омбудсмен вместе с сотрудниками своего аппарата возложила цветы к стихийному мемориалу у Crocus City Hall. Она пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления. По ее словам, после теракта общество «как никогда консолидировано».
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«Я не помню <…>, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека», — подчеркнула омбудсмен.
Она добавила, что случившееся является «кровавым, бесчеловечным терактом и чудовищным событием».
Почтить память погибших в Crocus City Hall пришел певец Дима Билан. Он признался, что испытывает «сумасшедшую боль» от случившегося.
Татьяна Москалькова
Цветы
Стрельба в Crocus City Hall
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