Общество 25 марта 2024, 11:38 Москалькова назвала бесчеловечным теракт в Crocus City Hall Москалькова: люди как никогда консолидированы после теракта в Crocus City Hall Телеканал «360»

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Произошедшее в Crocus City Hall — бесчеловечный теракт. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. Ее процитировало РИА «Новости».

Омбудсмен вместе с сотрудниками своего аппарата возложила цветы к стихийному мемориалу у Crocus City Hall. Она пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления. По ее словам, после теракта общество «как никогда консолидировано».

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«Я не помню <…>, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека», — подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что случившееся является «кровавым, бесчеловечным терактом и чудовищным событием».

Почтить память погибших в Crocus City Hall пришел певец Дима Билан. Он признался, что испытывает «сумасшедшую боль» от случившегося.