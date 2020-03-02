Мошенники стали подбираться к данным россиян под видом Росфинмониторинга

Теперь мошенники повадились обзванивать банки и представляться сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Их цель, как обычно, — конфиденциальные данные, сообщил Росфинмониторинг.

«Злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию», — указали на официальном сайте ведомства.

Злоумышлении пытаются получить от кредитных организаций в том числе и данные паспортов, а также номера банковских карт. В некоторых случаях преступники обманом узнают адрес электронной почты, чтобы отправить на нее вредоносное программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый интернет-пользователь становится жертвой мошенников по причине того, что не проверяет вложения и ссылки в подозрительных сообщениях. Эксперты Роскачества дали несколько советов, как не попасться киберпреступникам.