Каждый четвертый в Сети попался на удочку мошенников из-за невнимательности

Каждый четвертый интернет-пользователь становится жертвой мошенников. Это случается из-за того, что человек не проверяет вложения и ссылки в подозрительных сообщениях. Об этом рассказала замруководителя по обучению Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Анастасия Баринова.

Она рекомендовала не открывать никакие ссылки в подозрительных SMS и письмах. В разговоре с РИА «Новости» Баринова напомнила о фишинге. Это телефонное мошенничество, цель которого — кража денег. Специалист советует не слушать неизвестных людей, которые звонят на номер и просят установить на мобильный телефон или компьютер приложения. Не нужно реагировать и на требование сказать им личную информацию о счете или банковской карте.

Есть и старые правила безопасности в Сети, которые не потеряли свою актуальность. Среди них — сделать хорошие и разные пароли для разных сервисов, менять их хотя бы раз в шесть месяцев. Еще Баринова рекомендовала блокировать гаджеты, которыми не пользуются, делать резервные копии, шифровать личные данные, вовремя обновлять ПО.

«Помните принцип „разделяй и властвуй“ — разделяй личное и рабочее, личное и публичное», — заявила она.

Всемирный день безопасного интернета празднуют 11 февраля. Его цель — напомнить людям о том, как безопасно пользоваться Сетью.

Ранее IT-аналитики рассказали, что большинство корпоративных сетей заражено вирусами.