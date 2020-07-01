Мошенники стали активнее в последние месяцы. И даже нашли новые способы обманывать людей

Из-за всеобщего перехода в онлайн во время карантина активизировались мошенники в интернете. Злоумышленники стали настолько активнее, что жительница Кургана попалась на их уловки два раза за одну неделю.

Жительница Кургана стала жертвой мошенников, когда решила пройти курсы по саморазвитию. Как пишет газета «Известия», она перевела три тысячи рублей организаторам обучающего курса, и после этого они на связь не выходили.

Потом девушка нашла в интернете группу, администраторы которой обещали привлечь к ответственности первых мошенников. Девушка перевела деньги и им, но они тоже оказались мошенниками и прекратили общение. После этих случаев курганские полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Другой пример мошенничества связан с порносайтами. Пользователи получают сообщения на почте с темой «У вас большие проблемы». В них они узнают, что у автора сообщения «есть видеозапись» того, как потенциальная жертва просматривает порноролик и занимается мастурбацией. Удалить видео обещают за денежное вознаграждение.

«Такой прием рассчитан на самую наивную аудиторию. Как правило, это мужчины и женщины за 50, которые плохо ориентируются в интернет-пространстве. Таких заявлений немного, но уверен, есть люди, которые переводят мошенникам деньги. Если бы это не работало, письма не рассылали бы так массово», — рассказал газете один из сотрудников полиции.

Еще один вид мошенничества напрямую связан с коронавирусом. Предпринимателям Хабаровского края разослали письма якобы от региональных чиновников с просьбой помочь с оборудованием больничных палат. Цена вопроса составила 810 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой жуликов, специалисты советуют использовать только официальные сайты и быть бдительными в интернете.