Мошенники стали активнее в последние месяцы. И даже нашли новые способы обманывать людей
Жительница Кургана стала жертвой мошенников, когда решила пройти курсы по саморазвитию. Как пишет газета «Известия», она перевела три тысячи рублей организаторам обучающего курса, и после этого они на связь не выходили.
Потом девушка нашла в интернете группу, администраторы которой обещали привлечь к ответственности первых мошенников. Девушка перевела деньги и им, но они тоже оказались мошенниками и прекратили общение. После этих случаев курганские полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Другой пример мошенничества связан с порносайтами. Пользователи получают сообщения на почте с темой «У вас большие проблемы». В них они узнают, что у автора сообщения «есть видеозапись» того, как потенциальная жертва просматривает порноролик и занимается мастурбацией. Удалить видео обещают за денежное вознаграждение.
«Такой прием рассчитан на самую наивную аудиторию. Как правило, это мужчины и женщины за 50, которые плохо ориентируются в интернет-пространстве. Таких заявлений немного, но уверен, есть люди, которые переводят мошенникам деньги. Если бы это не работало, письма не рассылали бы так массово», — рассказал газете один из сотрудников полиции.
Еще один вид мошенничества напрямую связан с коронавирусом. Предпринимателям Хабаровского края разослали письма якобы от региональных чиновников с просьбой помочь с оборудованием больничных палат. Цена вопроса составила 810 тысяч рублей.
Чтобы не стать жертвой жуликов, специалисты советуют использовать только официальные сайты и быть бдительными в интернете.