Коронавирус в России и мире. Главное на 1 июля

В Европе заговорили о второй волне коронавируса. Cirque du Soleil оказался на грани банкротства. ЕС не стал открывать границы для России и США.

В России

По данным на утро 30 июня, в России коронавирус выявили у 647 849 человек (+6693 за сутки). С начала марта умерли 9320 заболевших (+154 за день), выписались 412 650 (+9220). Число активных случаев COVID-19 составляет 412 650. Суточный прирост заболевших не превышает семи тысяч пятый день подряд.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

Россия, США и Бразилия не попали в список стран, граждане которых могут въезжать в ЕС с 1 июля. Евросоюз отменил запрет на въезд для жителей 14 стран. В список вошли Южная Корея, Таиланд, Япония, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Сербия, Алжир, Грузия, Черногория, Марокко, Руанда, Тунис и Уругвай. Граждане Китая смогут приехать в ЕС, если китайские власти также откроют границы для европейцев.

Россияне пока не смогут выехать в Турцию. Власти республики предлагали возобновить полеты с 15 июня. В Минтрансе РФ в ответ заявили, что «называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно».

Банкир Олег Тиньков заразился COVID-19 во время лечения лейкемии. В дальнейшем ему предстоит пересадка костного мозга. Операция пройдет в Лондоне.

Певицу Аниту Цой положили в московскую больницу с коронавирусом. По словам ее представителя, артистка с первых дней соблюдала все меры предосторожности. Где она могла заразиться, неизвестно.

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Минкомсвязь удалила данные россиян, собранные в разгар эпидемии для оформления цифровых пропусков.

В мире

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились почти 10,4 миллиона человек. Свыше 508 тысяч умерли, 5,3 миллиона выздоровели.

По числу выявленных случаев лидируют США (2,6 миллиона), Бразилия (более 1,3 миллиона), Россия (более 647 тысяч), Индия (около 567 тысяч) и Великобритания (314 тысяч).

При этом ежедневный прирост также увеличивается. В мае он перевалил за 100 тысяч. За последнюю неделю в сутки выявляют по 150-180 тысяч заболевших. Со второй половины июня число новых случаев заметно выросло в США — с 20-25 тысяч до 40 тысяч инфицированных. Ежедневный прирост в Бразилии составляет 25-40 тысяч, в Индии — около 20 тысяч.

Новые вспышки коронавируса регистрируются и в Европе. Так, в Великобритании закрыли на карантин город Лестер, в Германии — округа Варендорф и Гютерсло. Идет ли речь о единичных случаях или о второй волне коронавируса, пока неизвестно.

Канадский Cirque du Soleil оказался на грани банкротства из-за отмены представлений во время пандемии. Цирк объявил об увольнении 3480 сотрудников, что составляет 90%. Месяц назад долги компании превысили миллиард долларов. Свои активы Cirque du Soleil продаст группе нынешних инвесторов. После снятия ограничений цирк намерен вернуть на работу уволенных членов труппы.

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева госпитализировали с двухсторонний пневмонией из СИЗО. Ранее Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам заключения.