Работающих на удаленке предупредили об опасности просмотра порно

Сотрудники, работающие во время пандемии коронавируса удаленно, рискуют стать жертвами киберпреступников. Чтобы этого избежать, не стоит использовать одно и то же устройство для личных и профессиональных целей. Например, смотреть на нем порно.

Эксперты «Лаборатории Касперского» выяснили, что 68% перешедших на удаленную работу пользуются персональным компьютером для профессиональной деятельности и развлечений. Результаты проведенного исследования опубликованы в блоге компании.

«Это означает, что никто не знает, что может происходить на некоторых машинах, которые обрабатывают данные компании или получают доступ к корпоративной инфраструктуре», — заметили аналитики.

Опрос показал, что 33% из этого числа сотрудников посещают порносайты с тех же устройств.

Кибермошенники, напомнили специалисты, зачастую используют порно как крючок, чтобы поймать своих жертв. Они могут украсть платежные данные или обманом заставить пользователя установить на ПК вредоносное программное обеспечение.

В середине апреля в международной компании Group-IB предупредили, что в интернете появились объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса Zoom. Среди них были и российские аккаунты.