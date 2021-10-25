Мосгорсуд рассмотрит жалобу об отмене запрета Мирзализаде приезжать в Россию

Представляющий интересы стендап-комика Идрака Мирзализаде адвокат Сергей Бадамшин подал апелляцию для обжалования решения суда, по которому МВД обязали установить предельный срок запрета пребывания подзащитного в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Замоскворецкого суда, который вынес прошлое решение.

Там пояснили, что апелляционную жалобу рассмотрит Московский городской суд. Дата слушаний пока не назначена.

«В суд поступила апелляционная жалоба от представителя Мирзализаде», — заявили в пресс-службе.

Сам адвокат Сергей Бадамшин пояснил, что в своей жалобе попросил Мосгорсуд пересмотреть решение прошлой инстанции и полностью отменить приказ МВД, запрещающий Мирзализаде находиться в России.

МВД признало пожизненно нежелательным присутствие комика Идрака Мирзализаде в России. Соответствующий приказ ведомство опубликовало 30 августа.



Причиной послужила неудачная шутка стендапера про русских. До этого стендапер уже отбыл под арестом 10 суток по административному делу. В ходе судебного разбирательства артист своей вины не признал, но принес извинения всем, кто шутку не понял.

После запрета Мирзализаде уехал из страны. Его адвокат подал жалобу в Замоскворецкий суд Москвы с просьбой отменить приказ МВД. Но иск удовлетворили частично. В начале октября суд вынес решение о том, чтобы ведомство установило разумный срок действия запрета.

Как напомнила газета «Известия», представляющий интересы Мирзализаде адвокат Сергей Бадамшин заявил, что иском не удовлетворен и намерен его обжаловать, чтобы полностью отменить приказ о запрете подзащитному находиться в России.