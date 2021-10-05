Суд сократил комику Мирзализаде срок запрета на пребывание в России до «разумного»

Замоскворецкий суд столицы потребовал от МВД установить стендап-комику Идраку Мирзализаде разумный срок нежелательности его пребывания в РФ. Ранее речь шла о пожизненном запрете.

«Суд частично удовлетворил иск и частично признал незаконным данное решение Министерства внутренних дел в части установления пожизненного срока. Обязали Министерство внутренних дел установить разумный срок», — сказаладвокат комика Сергей Бадамшин.

Он добавил, что защита комика не удовлетворена таким решением и требует отменить срок полностью. Все то время, что решение будет обжаловаться, Мирзализаде может находиться в России, депортация ему на данный момент не грозит. При этом адвокат не стал уточнять, находится ли его клиент в РФ или нет.

МВД в конце августа этого года приняло решение о том, что нахождение гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде на территории РФ нежелательно. Причем речь шла о пожизненном неразрешении на въезд.

Ведомство подчеркивало, что считает недопустимым заявления комика по теме межнациональных отношений. Мирзализаде подал иск в суд, требуя оспорить решение Министерства внутренних дел России.

Мирзализаде провел 10 суток за решеткой по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Скандал возник после того, как комик рассказал историю о том, как искал жилье в Москве и выбрасывал из съемной квартиры грязный матрас, который оставил после себя предыдущие съемщики — россияне.