Моржи из Норильска окунулись в -38 и сняли это на видео

В Норильске местные жители решили искупаться в лютый мороз. Они вышли на улицу в плавках и купальниках и окунулись, когда термометры показывали -38 градусов.

Видео погружения опубликовал на портал «Я плакалъ» один из пользователей. Снял кадры сам любитель купаться в холодной воде. Морж рассказал, что ощущается температура еще более низкой — около -43 градусов.

Мужчина показал, как в воду заходит девушка, а потом и сам вошел в озеро. «А мы идем купаться. <...> Вода сейчас +3…+4. Вылезать из нее гораздо холоднее», — признался норильский морж.

По его словам, искупаться люди решили не столько из-за морозов, сколько из-за даты — 02.02.2020. Подобного сочетания цифр придется ждать еще тысячу лет. В конце морж пожелал всем сибирского здоровья и исполнения задуманного.

В комментариях пользователи заметили, что, скорее всего, купались моржи на Долгом озере.

«Туда с ТЭЦ вода идет, теплая всегда. Но все равно потом-то наружу вылазить в -38», — удивились решительности людей в Сети.

Некоторые усомнились, что на улице действительно было настолько холодно.

«При -43 там пар изо рта столбом. А уж если после воды, во время выхода там бы пара было столько, что вообще не видно было бы ничего. И любая вода сразу бы на теле замерзла. Коркой бы покрылся, превратился в статую и сдох!» — писали в обсуждениях.

Другие поинтересовались, позвали ли на мероприятие врачей — на всякий случай.