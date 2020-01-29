Экстремалу из Великобритании понравилось зимнее плавание в России

«Россия — это единственная страна в мире, где людей не надо как-то дополнительно привлекать к тому, чтобы плавать в холодной воде. Я говорю серьезно, у вас одни из лучших пловцов в холодной воде в мире. Каждый год проходит чемпионат мира по зимнему плаванию. Половина участников там из России. У вас очень хорошие традиции плавания зимой», — добавил Пью.

По информации РИА ФАН, спортсмен подчеркнул пользу зимнего плавания и посоветовал заниматься им, чтобы зимой «почувствовать себя живым». Он убежден, что такая активность «дает силы преодолеть жизненные взлеты и падения».