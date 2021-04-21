Моржат из приморской «китовой тюрьмы» отправят жить в Московский зоопарк

Моржат, которых спасли из «китовой тюрьмы», перевезут из Крыма в Московский зоопарк. Животных нельзя выпускать в дикую природу из-за несформированных навыков выживания.

«У нас задача, чтобы они были размещены в приемлемых условиях. Намеревается зоопарк их забрать в максимально короткий срок. В течение ближайших пары месяцев они должны решить эту проблему. Перевозка сама по себе не очень проблематична, проблематично место размещения», — сообщил РИА «Новости» заместитель главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

Речи о возвращении животных в дикую природу не идет. Моржи обычно обитают в больших группах и после рождения проходят «обучение» у сородичей, как обитать в диких условиях, отметил чиновник. Моржата попали в «китовую тюрьму», когда им не исполнилось 10 месяцев.

Всего в «китовой тюрьме» содержалось шесть моржей, однако один из ластовых погиб.

В 2018 году две компании «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» выловили шесть детенышей моржей и передали компании «Акватория» для перепродажи в Китай. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявила, что моржи добыты с нарушением закона, их продажа незаконна. После этого прокуратура добилась передачи морских млекопитающих в госсобственность.