Вдовец Легкоступовой против ее семьи. Яхтсмена обвиняют в корысти и новом романе

Певица Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года, но до сих пор скандалы вокруг ее личной жизни не утихают. Продолжают травить и обвинять в случившемся последнего мужа артистки Юрия Фирсова. Близких и фанатов певицы сильно смущает поведение яхтсмена: вместо скорби у вдовца россияне видят бурную жизнь и борьбу за наследство.

Дурное влияние

Валентина Легкоступова умерла в больнице 14 августа 2020-го. За день до этого врачи провели ей операцию — у звезды 80-х был отек головного мозга и некоторые другие травмы. По версии следствия, а также по словам супруга певицы Юрия Фирсова, она поскользнулась в ванной, упала и сильно ударилась головой.

Бывший в это время в квартире Фирсов скорую вызвал не сразу, а спустя как минимум два дня с момента травмы. Впоследствии это вызвало к нему много вопросов. Оказалось, что супруги были пьяны.

При этом Легкоступова, по словам друзей и родных, никогда не страдала алкогольной зависимостью, хотя после смерти певицы многие начали рассказывать о ее мнимом алкоголизме. Супруги даже наблюдались в наркологической клинике. Но если Легкоступова попала туда только в марте 2020-го, то Фирсов якобы был там постоянным клиентом и проходить лечение не слишком хотел — надеялся лишь избавиться от абстинентного синдрома.

В поисках причины скоропостижной смерти Валентины Легкоступовой многие стали винить вдовца. Фирсову приписывали спаивание супруги, адвокат детей певицы даже заявлял, что характер травм свидетельствовал о жестоком избиении. Подозревали в нем также супруга. Семья даже не позвала его на прощание и похороны, но это не помешало ему прийти.

Дележка наследства

В семье певицы отношения тоже не были гладкими. Родственники ополчились на последнего мужа Легкоступовой, но ему было что предъявить в ответ. Например, журналисты сообщали, что сын Матвей после венчания матери с Фирсовым угнал у нее машину. Певица была очень расстроена ссорой с сыном.

Юноша позднее рассказывал, что Фирсов вынудил его уехать из квартиры матери. Молодой человек якобы просил супругов не пить, на что получал жесткий отпор от яхтсмена. Матвей даже утверждал, что Фирсов угрожал ему ножом, но доказать это не смог.

С Анеттой Бриль, дочерью певицы, отношения тоже были натянутыми. Девушка была против свадьбы матери с Фирсовым, даже жаловалась на то, что новый возлюбленный певицы не давал им общаться и угрожал. Кроме того, дочь якобы испытывала личную неприязнь к яхтсмену. Якобы до помолвки семья была уверена в том, что Фирсов — состоятельный человек, но Легкоступова не хотела, чтобы он делился своими деньгами с ее родней.

После смерти певицы ее дети и супруг развязали настоящую войну за скромное наследство. Фирсов утверждал, что Анетта и Матвей забрали из квартиры драгоценности, и требовал их вернуть. Дети заявили, что Фирсов пытается отнять у них наследство.

В декабре 2020 года Фирсов действительно заявил, что собирается побороться за наследство — небольшую квартиру в Текстильщиках и загородный дом. Адвокаты оценили имущество примерно в 10 миллионов рублей. Фирсов поменял замки в квартире, а также обвинил следователей в пропаже 11 тысяч евро (почти миллион рублей). Причем в марте 2021-го яхтсмен заявил о том, что собирается продать жилплощадь, хотя право он имел только на четвертую ее часть. Он также претендовал на права на песни Легкоступовой.

В феврале 2021 года появился еще один наследник: второй муж Валентины Легкоступовой Алексей Григорьев. Он заявил, что имеет право на один из загородных домов певицы, так как они совместно купили его, когда еще состояли в браке.

Вранье и новый роман

Певица оставила после себя и долги. Фирсов заявлял, что все погасил, но дети это опровергли, передает Пятый канал. Более того, все имущество Легкоступовой, по их словам, должно было уйти именно на уплату долгов.

Анетта Бриль уличила Фирсова и в другой лжи, пишет издание Starhit. Женщина отмечала, что Фирсов отрицал свою алкогольную зависимость. Однако дочь певицы смогла достать доказательства того, что мужчина кодировался, а срок действия процедуры якобы закончился в тот период, когда Легкоступова в первый раз оказалась в клинике. Бриль также обратила внимание на то, что яхтсмен путался в своих показаниях, в частности, не мог определиться, видел ли он, как супруга упала в ванной, или нет.

«Он врет постоянно. То он видел, как мама упала, то крепко спал в этот момент. То ему не нужно наследство, то вдруг первым получает все документы. Сейчас он и вовсе живет в квартире мамы», — говорила она.

Более того, в эфире одного из выпусков «Пусть говорят» родственники Легкоступовой заявили, что Фирсов постоянно сидит на сайтах знакомств и ищет себе новую женщину.

«Я знаю, что сейчас у него уже есть новая жертва на примете. Он общается с женщиной по имени Наталья Селезнева. Я боюсь, что она может повторить Валину судьбу», — рассказывала подруга певицы.

Сам яхтсмен утверждал, что пользовался соцсетями только для работы, его общение с женщинами якобы тоже ограничивалось деловыми моментами — обсуждениями участия в регатах. Тем не менее в марте, спустя полгода с момента смерти супруги, Фирсов заявил, что не прочь жениться снова, «если бог даст такую возможность». Легкоступову при этом он обещал не забывать.

Также Фирсов рассказывал, что после смерти певицы его обвиняли во всем подряд — от избиений жены до женитьбы по расчету, гипноза и растрате ее денег. Чаще всего попадались обвинения непосредственно в смерти Легкоступовой. Приближенный к ходу следствия источник даже утверждал, что, судя по некоторым показаниям, Фирсов мог быть очень вспыльчивым и впадал в ярость пьяным.

«Говорят, Фирсов в подпитии разухабистый и не всегда способен себя контролировать и держать в руках. Быть может, он вспылил во время ссоры с певицей и как-то не сдержался? А скорую не вызывал, чтобы не поднимать шума», — цитировало источник издание «Пенза информ».