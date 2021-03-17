Дочь Валентины Легкоступовой вспомнила о встрече с матерью перед ее смертью

Дочь заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль рассказала о встрече с матерью за несколько дней до ее смерти. Она вспомнила, как вел себя ее муж Юрий Фирсов, когда певице стало плохо, написал сайт kp.ru.

Легкоступова скончалась 14 августа прошлого года, ей было 54 года. За пару месяцев до кончины женщина вышла замуж за яхтсмена Фирсова. Бриль вспомнила, что, когда впервые его увидела, он странно реагировал на алкоголь. Сперва мужчина наотрез отказался пить вино, но потом передумал. После нескольких глотков он сел за руль автомобиля.

Как отметила Анэтта, когда Легкоступова уже жила вместе с яхтсменом, он с ножами бросался на Матвея — сына артистки. Бриль приехала к маме 6 августа, за восемь дней до ее смерти. Когда она зашла в дом, певица находилась в душе, а Фирсов ходил по квартире с бутылкой пива в руках.

«Я зашла к маме и увидела, что у нее синяки на животе и руках. Я стала спрашивать, что случилось. Она ответила каким-то заторможенным голосом: „я, кажется, упала“. Я только сейчас понимаю, что это ее странное состояние было вызвано даже не алкоголем, а снотворными, которые она принимала», — поделилась Анэтта.

Фирсов настоял, что женщину нужно везти именно в наркологическую больницу. В другую клинику ни Юрий, ни Валентина ехать не соглашались. По признанию Бриль, она до сих пор жалеет, что не настояла на выборе другого лечебного учреждения.