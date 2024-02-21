Эксклюзив 21 февраля 2024, 12:08 «Много агрессивных». Закон об эвтаназии бездомных животных приняли в Туве Минюст Тувы: в республике будут умерщвлять опасных бездомных животных Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Закон об эвтаназии социально-опасных бездомных животных приняли в Туве. За проголосовали 28 депутатов. Представитель министерства юстиции республики рассказал «360», что в регионе очень много агрессивных собак, у которых нет владельцев.

«Проект предусматривает умерщвление животных в пунктах временного содержания», — рассказали в министерстве.

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Представитель органа исполнительной власти отметил, что животных ликвидируют, если они будут вести себя агрессивно. Но решение об эвтаназии будет принимать специальная комиссия.

«У нас очень много агрессивных животных, у которых нет владельцев. Много жалоб поступает в мэрию города, Следственный комитет. И нам даже пишут письма, что были зарегистрированы случаи нападения [бездомных животных] на детей, на взрослых», — передали в министерстве юстиции республики.

Нападения бродячих животных стали проблемой во всей России. Ранее свора собак загрызла жителя Хабаровска. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. До этого стая голодных псов напала на школьницу в Нижнем Тагиле.