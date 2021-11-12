Доктор Мясников сравнил QR-коды с комендантским часом

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил эффективность ввода QR-кодов с комендантским часом. При этом он назвал такую меру эффективным способом принуждения к вакцинации.

«Разгорелись страсти по вводимым QR-кодам. Да, с медицинской точки зрения их эффективность равна комендантскому часу или пресловутым маскам (носим, носим….). Но как мера принуждения к вакцинации — очень действенная», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сам считает введение QR-кодов правильным решением. Врач задался вопросом, сколько еще можно уговаривать людей привиться от коронавируса. По его словам, если человеку не нравятся ограничительные меры, то ему стоит просто вакцинироваться и он сможет ходить куда захочет.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что правительство готовит законы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах. После принятия документов россиянам придется показывать электронные пропуска в транспорте, магазинах и заведениях общественного питания.