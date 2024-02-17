Общество 17 февраля 2024, 15:33 Мизулина рассказала об отношении к мемам про себя Глава Лиги безопасного интернета Мизулина призналась, что любит мемы про себя РИА «Новости»

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заметила, что положительно относится к мемам со своим участием. Об этом она рассказала на встрече со студентами Самарского университета.

«Я обожаю их! Считаю, что тем лучше, если их больше. Мне все это дает трафик. Все смотрят, всем весело. А потом приходят ко мне и остаются на моих ресурсах», — сказала Мизулина.

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Она добавила, что создатели шуточных картинок иногда преследуют цель посеять негатив, однако сами недооценивают такой эффект.

«Некоторые мемы с моим участием действительно вызывали смех. Я вообще люблю посмеяться, легкий человек и приветствую здоровый юмор», — добавила глава Лиги безопасного интернета.

На прошлой неделе Мизулина провела лекцию в Казанском федеральном университете, в ходе которой многие студенты покинули аудиторию. Глава организации объясняла, что ученики отправились на запланированную фотосессию.