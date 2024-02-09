Общество 09 февраля 2024, 21:32 Студенты в Казани покинули зал во время лекции Мизулиной Студенты КФУ покинули аудиторию во время лекции Мизулиной РИА «Новости»

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Студенты Казанского федерального университета покинули аудиторию во время лекции главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Видео из зала опубликовало издание «Гроза»*.

На кадрах видно, что во время выступления Мизулиной несколько студентов встают и выходят из зала.

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Во время лекции развернулась дискуссия вокруг деятельности Мизулиной. Некоторые студенты спорили с главой Лиги, а один из участников диалога упрекнул ее в том, что из-за «доносов» многие известные личности покинули Россию.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что в организацию может обратиться каждый. Все заявления направляются в полицию, а затем проводится экспертиза.

Власти Евросоюза внесли Екатерину Мизулину и Лигу безопасного интернета в санкционный список. Мизулина отреагировала на это короткой фразой: «Служу России!»

* признано в РФ иностранным агентом.