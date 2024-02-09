09 февраля 2024, 21:32
Студенты в Казани покинули зал во время лекции Мизулиной
Студенты КФУ покинули аудиторию во время лекции Мизулиной
Студенты Казанского федерального университета покинули аудиторию во время лекции главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Видео из зала опубликовало издание «Гроза»*.
На кадрах видно, что во время выступления Мизулиной несколько студентов встают и выходят из зала.
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Во время лекции развернулась дискуссия вокруг деятельности Мизулиной. Некоторые студенты спорили с главой Лиги, а один из участников диалога упрекнул ее в том, что из-за «доносов» многие известные личности покинули Россию.
Глава Лиги безопасного интернета отметила, что в организацию может обратиться каждый. Все заявления направляются в полицию, а затем проводится экспертиза.
Власти Евросоюза внесли Екатерину Мизулину и Лигу безопасного интернета в санкционный список. Мизулина отреагировала на это короткой фразой: «Служу России!»
* признано в РФ иностранным агентом.
Казань
Россия
Студенты
Екатерина Мизулина
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