Общество 10 февраля 2024, 16:57 «Спешу расстроить». Мизулина рассказала, куда «ушли» студенты с ее встречи Мизулина: студенты после встречи в Казани пошли на фотосессию Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Студенты в Казани не покидали массово встречу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В своем Telegram-канале она рассказала, что ребята спешили занять места в зоне для фото.

Мизулина рассказала, что некоторые иноагенты и СМИ начали писать, будто студенты массово покинули встречу.

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«Спешу их расстроить и публикую кадры с фотографирования со студентами, которое прошло после встречи. Именно туда и устремился весь зал», — сообщила она.

Глава Лиги безопасного интернета добавила, что на мероприятии было много людей, многие принесли плакаты, рисунки. Мизулина поблагодарила всех, кто пришел.

«Я вас очень люблю», — заключила она.

Казанский федеральный университет также опроверг информацию, что студенты массово покинули встречу Мизулиной. Освободившиеся места сразу же заняли те студенты, для которых места изначально не хватило.

Ранее Мизулина вместе со своей организацией попала в санкционный список Европейского совета. По мнению чиновников, она помогала властям России «усиливать цензуру» и «нарушала права на свободу выражения».