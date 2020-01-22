Митрополит Иларион раскрыл способы своего миллионного заработка
«Апостол Павел зарабатывал себе на жизнь изготовлением палаток, а я зарабатываю интеллектуальным и творческим трудом. Денег хватает и на себя, и на близких, и на благотворительность», — рассказал митрополит РИА «Новости».
В качестве примера он привел свою книгу об Иисусе Христе. Издание вышло в шести томах на русском, английском, итальянском и французском языках.
«За каждый том на русском языке я получил в среднем около 300 тысяч рублей гонорар и еще от 500 до 700 — процент с прибыли от продаж. Итого по миллиону за том», — отметил священнослужитель.
При этом он добавил, что далеко не все написанные работы приносят такую прибыль. Однако многие книги «после того как написаны, начинают жить своей жизнью, а автору при этом „капают“ деньги». Всего Иларион написал и издал 139 книг на русском и иностранных языках.
Кроме того, бюджет архиерея пополняет музыка. За прошедшее десятилетие состоялось свыше 250 концертов, на которых прозвучали произведения митрополита. «Даже при самых скромных выплатах в итоге получаются приличные суммы», — поделился он.
Митрополит Иларион объяснил, что распространяющиеся на монастырских монахов правила не могут применяться к архиереям. Если архиерей находится «на полном иждивении у Церкви», то он не может иметь личного имущества.
«Что же касается архиерея, живущего на собственном обеспечении, то обладание личным имуществом для него не только позволительно, но и необходимо», — заключил священнослужитель.