Митрополит Иларион раскрыл способы своего миллионного заработка

Написание книг и создание музыки приносят «приличные суммы» главе отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Митрополиту Волоколамского Илариону (Алфееву). Благодаря творчеству священнослужителю удалось заработать не один миллион.

«Апостол Павел зарабатывал себе на жизнь изготовлением палаток, а я зарабатываю интеллектуальным и творческим трудом. Денег хватает и на себя, и на близких, и на благотворительность», — рассказал митрополит РИА «Новости».

В качестве примера он привел свою книгу об Иисусе Христе. Издание вышло в шести томах на русском, английском, итальянском и французском языках.

«За каждый том на русском языке я получил в среднем около 300 тысяч рублей гонорар и еще от 500 до 700 — процент с прибыли от продаж. Итого по миллиону за том», — отметил священнослужитель.

При этом он добавил, что далеко не все написанные работы приносят такую прибыль. Однако многие книги «после того как написаны, начинают жить своей жизнью, а автору при этом „капают“ деньги». Всего Иларион написал и издал 139 книг на русском и иностранных языках.

Кроме того, бюджет архиерея пополняет музыка. За прошедшее десятилетие состоялось свыше 250 концертов, на которых прозвучали произведения митрополита. «Даже при самых скромных выплатах в итоге получаются приличные суммы», — поделился он.

Митрополит Иларион объяснил, что распространяющиеся на монастырских монахов правила не могут применяться к архиереям. Если архиерей находится «на полном иждивении у Церкви», то он не может иметь личного имущества.

«Что же касается архиерея, живущего на собственном обеспечении, то обладание личным имуществом для него не только позволительно, но и необходимо», — заключил священнослужитель.