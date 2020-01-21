А орешек непростой… Дубненский мастер создал первую в мире книгу в грецком орехе

Мастер из Дубны создает необычные миниатюрные книги. Владимир Марков умудряется поместить внутрь грецкого ореха целое издание. Всего сделано 10 таких книжек. Одну издатель оставил у себя, остальные продал.

Всего Владимир Марков издал больше 150 миниатюрных книг. Некоторые без лупы и не прочитать. Типография размещается на рабочем столе, работает мастер без помощников.

Источник фото: телеканал «360»

«Компьютер, цветной принтер струйный, черно-белый, сканер. Вот и все, что нужно. Ну и на балконе стоит пресс обрезной», — делится Владимир.

Издания Владимира Маркова пользуются популярностью не только у коллекционеров. Книги хранятся в Российской государственной библиотеке, в Библиотеке Конгресса США, в Александрийской в Египте.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из первых серьезных работ — девятитомник о самых знаменитых картинах мира. Эту серию автор создавал 17 лет. Фотографировал подлинники в музеях.

«Чтобы сфотографировать, нужно его осветить десятками приборов, я снимал просто так. И получилось идеально. Все говорят: „Как вы добились такого качества?“» — рассказывает Владимир.

Источник фото: телеканал «360»

Миниатюры Маркова даже побывали в космосе. Две микрокниги «Чудо из чудес» 10 лет летали вокруг Земли на космической станции «Мир». Второй раз на орбите работа умельца побывала уже на МКС. Три года назад к звездам отправилось мини-издание «Символ веры».

Источник фото: телеканал «360»

«Символ веры. Шелковый переплет, цветные иллюстрации, ручная акварелька. Мне проще и дешевле было бы напечатать сразу в цвете, но я сам коллекционер, а коллекционеры любят, чтобы что-то вручную было сделано», — объясняет Владимир Марков.

Источник фото: телеканал «360»

Его имя — уже давно знак качества в издательском деле. Среди коллекционеров миниатюры Владимира Маркова считаются одними из лучших в мире.

Источник фото: телеканал «360»

В прошлом Владимир Марков — инженер-конструктор и авиамоделист. Типографское дело он изучил с нуля.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Владимир Марков готовится к ежегодной книжной выставке на ВДНХ. Говорит, как всегда, будет удивлять. Мастер планирует сделать новое издание Эдгара По с необычным переплетом.