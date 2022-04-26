Мишустин поручил подготовить документацию для снижения ставки по льготной ипотеке

Министерства в ближайшее время подготовят правовые изменения для оперативного снижения ставки льготной ипотеки с 12 до 9% годовых. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, написало РИА «Новости».

Он обратился к Министерству финансов, Министерству экономического развития и Министерству строительства с поручением проработать необходимые правовые изменения.

«Эта мера позволит поддержать строительную индустрию и повысит доступность жилья для российских семей», — заявил премьер-министр.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с предложением продлить программу льготной ипотеки до конца 2022 года и снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% годовых.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что решение российского лидера окажет серьезную поддержку жилищному строительству.