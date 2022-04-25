Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

Ставку по льготной ипотеке необходимо снизить с 12 до 9% вслед за ключевой ставкой Центробанка. Об этом на совещании по экономическим вопросам с правительством заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, которая сложилась в России, власти сохранили программу льготного ипотечного кредитования, а также увеличили объем средств, направляемых на эти цели.

«Как мы видим, динамика здесь пока слабее прогнозов, и чтобы сделать покупку жилья более доступной для граждан, чтобы стимулировать стройку в целом, предлагаю снизить ставку по льготной ипотеке с 12% — мы ее не так давно установили — до 9% годовых», — заявил Путин.

Президент пояснил, что позитивная ситуация в экономике позволяет пойти на такой шаг. Кроме того, действие программы льготной ипотеки нужно продлить до конца этого года.

Президент подчеркнул, что в целом ситуация в экономике стабилизировалась. По его словам, этому помогли ситуация на валютном рынке и рост потребительского спроса. Поэтому сейчас важно не отпускать сложившееся положение и обеспечить постепенную стабилизацию цен, чтобы спрос на товары у населения не падал.

Также необходимо поддержать отечественные компании, чтобы они могли нарастить товары и услуги для предотвращения дефицита.

Ставку в 12% годовых ввели для льготной ипотеки в новостройках с 1 апреля 2022 года. При этом для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти сумму кредита увеличили до 12 миллионов рублей и до шести миллионов — для остальных регионов. Другие льготные ипотечные программы с господдержкой оставили без изменений.