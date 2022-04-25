Названы условия льготной ипотеки после снижения ставки до 9%

Российские власти решили продлить до конца года программу льготной ипотеки. При этом максимальная сумма кредита останется на прежнем высоком уровне, несмотря на снижение ставки до 9%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее президент Владимир Путин предложил уменьшить ставку по льготной ипотеке до 9%. Сейчас цифра составляет 12%.

«Но самое главное, что мы лимиты [ипотечных кредитов] в 12 миллионов для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сохраняем, лимит кредита в шесть миллионов для всех регионов тоже сохраняем», — сказал Хуснуллин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он назвал решение российского лидера очень хорошим, так как оно поможет жилищному строительству. Как отметил вице-премьер, программу льготной ипотеки продлят до конца 2022 года. Изначально ее планировали завершить 1 июля.

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили весной 2020 года. Тогда ставка составляла 6,5%. Позже значение подняли до 7%, а максимальную сумму ипотечного кредита ограничили тремя миллионами рублей. Весной 2022 года ставку увеличили до 12%, а для регионов установили определенный ипотечный лимит.