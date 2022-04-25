Названы условия льготной ипотеки после снижения ставки до 9%
Марат Хуснуллин: снижение ставки до 9% не повлияет на максимальную сумму льготной ипотеки
Российские власти решили продлить до конца года программу льготной ипотеки. При этом максимальная сумма кредита останется на прежнем высоком уровне, несмотря на снижение ставки до 9%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Ранее президент Владимир Путин предложил уменьшить ставку по льготной ипотеке до 9%. Сейчас цифра составляет 12%.
«Но самое главное, что мы лимиты [ипотечных кредитов] в 12 миллионов для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сохраняем, лимит кредита в шесть миллионов для всех регионов тоже сохраняем», — сказал Хуснуллин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
Он назвал решение российского лидера очень хорошим, так как оно поможет жилищному строительству. Как отметил вице-премьер, программу льготной ипотеки продлят до конца 2022 года. Изначально ее планировали завершить 1 июля.
Программу льготной ипотеки на новостройки запустили весной 2020 года. Тогда ставка составляла 6,5%. Позже значение подняли до 7%, а максимальную сумму ипотечного кредита ограничили тремя миллионами рублей. Весной 2022 года ставку увеличили до 12%, а для регионов установили определенный ипотечный лимит.