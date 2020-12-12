Мишустин определил состав рабочей группы по ситуации с ценами на продукты

Разбираться с вопросом повышения цен на продукты будет межведомственная рабочая группа правительства. В ее состав вошли пять министров. Распоряжение о создании группы подписал глава Кабмина Михаил Мишустин.

«В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, Министр экономического развития Максим Решетников, Министр финансов Антон Силуанов», — сообщил сайт правительства.

Изучать причины роста цен будут еще главы ФНС и ФАС Даниил Егоров и Максим Шаскольский, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава Росстата Павел Малков.

9 декабря на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин затронул проблему неоправданного подорожания подсолнечного масла, сахара, хлеба и муки в стране. Российский лидер подчеркнул, что это не связано с пандемией коронавируса, просто внутренние цены пытаются подогнать под мировые.

Мишустин обвинил в произошедшем глав профильных ведомств и провел отдельное совещание. Ростом цен на еду заинтересовалась Генпрокуратура.