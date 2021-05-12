Мишустин объявил о работе над продлением льготной потеки для новостроек

Правительство работает над продлением программы льготной ипотеки для новостроек. Об этом сообщил Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме.

По его данным, с помощью льготной ипотеки на покупку квартир в новостройке почти 500 тысяч россиян улучшили свои жилищные условия. Еще 45 тысяч семей купили жилье по программе «сельской ипотеки».

«Льготная ипотека для новостроек — по ставке 6,5% годовых», — добавил премьер.

Мишустин добавил, что программа завершится в середине этого года, но по поручению президента кабмин работает над вопросом ее продления.

Программа льготной ипотеки предусматривает, что часть процентов банку компенсирует государство. Благодаря этому ипотека обходится заемщику в 6,5% годовых. Изначально получить кредит на таких условиях можно было только до 1 ноября 2020 года.

Ранее Мишустин заявлял, что жилье дорожает из-за застройщиков. Но пообещал добиться прекращения роста стоимости недвижимости.