Сбербанк повысил ставки по ипотеке

С 7 мая Сбербанк поднимет базовую ставку по ипотечным кредитам на 0,4 процентного пункта. Речь идет о покупке жилья в новостройках и на вторичном рынке, сообщили РБК в кол-центре кредитной организации.

Сейчас базовая ставка по ипотеке на готовое жилье составляет 7,3% с учетом всех скидок и если первоначальный взнос превышает 20% от стоимости недвижимости. С пятницы ставка вырастет до 7,7%, уточнили в кол-центре.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили изменение условий «по ряду ипотечных продуктов».

Там это объяснили повышением ключевой ставки Банка России. Для клиентов, уже получивших одобрение по ипотечным заявкам, ставки с 7 мая не изменятся, добавили в кредитной организации. Процент по ипотеке банк фиксирует на 90 дней после одобрения кредита.

По данным «Прйама», минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке вырастет в Сбербанке до 8%, на вторичном рынке — до 8,1%.

В марте ЦБ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. Рост составил 0,25 процентного пункта, ставка увеличилась до 4,5%. В апреле регулятор повысил ставку до 5% годовых. После этого ряд коммерческих банков пересмотрел условия кредитов, включая ипотеку.